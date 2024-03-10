Кайдзю номер 8 2 сезон

В очередной раз перед глазами зрителей – экшен. Здесь опасные чудовища, подрывающие покой героев, схватки и развитие силы. Аниме основано по манге – в нем нет ничего революционно нового, это еще одна история про избранного, отважившегося бороться с чудищем. Дата выхода 2 сезона «Кайдзю номер 8» запланирована на 8 июля 2025 года. Сеттинг у мира неплохой – конфликт людей с неким Кайдзю – появляясь на Земле, эти «неизвестные» начинают всех убивать. Манга читается с интересом, и читатели смогли отыскать в ней сильные стороны. Поклонники надеются, что авторам удастся перенести дух мира манги на экран максимально достоверно.

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Сюжет

Много лет назад Япония расширилась – люди стали соседствовать с монстрами… Именно тогда создалось элитное подразделение, члены которого должны защищать простых смертных от внешней угрозы. Когда монстра удалось ликвидировать – в дело вступили «уборщики», убирающие останки. 32-летний Кафка Хибино устал от столь скучного занятия… Он хочет стать спасителем мира, но у него нет достаточно знаний для этого.

Вскоре Кафка познакомился с амбициозным Лено Ичикавой, и его мечта усиливается. Однажды на молодого парня нападает паразит – после этого Хибино превращается в гуманоидного монстра. Аниме отличается от подобных продуманными врагами.

Они опасные, хитрые и довольно любознательные. Противники используют в боях разные способы, лишь вы выйти победителями, а если какой-то монстр терпит поражение, то в будущем старается не допускать подобных ошибок.

Персонажи

Кафка хибино – главный герой, который мечтал спасти мир. Его распределили в команду уборщиков. Повстречал Лено, который помог ему вспомнить о мечте;

Кикору Синомия;

Рэно Итикава, и т.д.

Интересные факты

Главный герой, живущий беззаботной жизнью, попадает в водоворот удивительных событий, которые навсегда изменят его жизнь. С юности он мечтал спасать мир, но оказывается по другую сторону

Автором оригинала является Наоя Мацумото. В 2020 году история получила цифровой формат – к декабрю 2023 было создано 11 томов.

Показ аниме идёт на TV Tokio. К слову, за производственный процесс отвечает студия Production I.G.

Режиссером экранизации стал Сигэюки Мия, у которого уже есть опыт работы над аниме.

Издание School Library Journal внесло первый том манги в список лучших. В этом же году произведение заняло 12 место в рейтинге «Книга года». Манга получила много престижных наград, поэтому поклонники с нетерпением ждут экранизацию.

Дата выхода Кайдзю номер 8 2 сезон

Как считают критики, история стала популярной за счет нелинейного сюжета и уникального юмора. Порой кажется, что проработанный мир – желание автора выплеснуть внутренние накопившиеся переживания… Главный герой становится родным, т.к. его переживания и трудности отзываются в сердцах читателей, и они надеются, что создатели аниме не подведут. Дата выхода 2 сезона «Кайдзю номер 8» запланирована на 8 июля 2025 года

Кайдзю номер 8 2 сезон дата выхода сериала

Название Серии Дата выхода Кайдзю номер 8 2 сезон 12 8 июля 2025 года

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Кайдзю номер 8 2 сезон трейлер