Магия и мускулы 3 сезон

В мире этого сериала магией обладают все и могут обучаться в школе волшебства. Однако главный герой обладает не магией, а мускулами, но все равно желает учиться с волшебниками. Благодаря хитрости он попадает в школу, с этого и начинаются его приключения. История получилась веселенькой, а динамичные действия на экране не дают заскучать. У создателей есть много причин сделать продолжение, одна из которых – высокий рейтинг (на КиноПоиске аниме заработало 7.4 балла из 10). Дата выхода 3 сезона «Магия и мускулы» запланирована на 12 апреля 2025 года.

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Сюжет

Мэш всегда жил в лесу, он к нему привык. Его приемный отец прятал парня, чтобы никто не интересовался его магическими способностями. Мэшу было запрещено ходить в город, зато в остальном у него была полная свобода.



Регро гордился сыном – тот рос смышленым, физически очень сильным. Однажды, ослушавшись отца, парень пошел в город, но был замечен. Скоро в его дом явились полицейские и были вынуждены взять Мэша под стражу, т.к. он не обладает магией. Вскоре они отступили, но ненадолго.



Понимая, что от них не отделаться, Мэш решает поступить в школу волшебства. Вопрос только в том, как он будет учиться без магии… Однако парень смог проявить свои сильные стороны – он физически очень силен, и перед его силой даже отступает магия… Новые серии снова покажут будни главного героя в школе. Интересно, как долго он сможет скрывать свое неумение колдовать?

Персонажи

Мэш – парень, живущий в мире магии, правда он не обладает сверхспособностями. Добился того, что стал учеником школы волшебства. Директор в восхищении – любая магия перед ним пасует!;

Регро Вандед – приемный отец главного героя. Скрывал его в лесу, чтобы защитить;

Брэд Коулман – увидел силу в главном герое и стал лучшим другом Регро.



Интересные факты

Зрители отмечают, что сериал рассчитан на поклонников «Гарри Поттера». Здесь все персонажи похожи на героев серии фильмов. Мэш чертовски похож на Гарри, а директор школы на Дамблдора.

Специально к выходу второго сезона в журнале «Weekly Shōnen Jump» опубликовали отдельный выпуск манги.

Каждая сцена в аниме радует взор! Можно запросто останавливать сериал и делать кадры для обоев на рабочий стол. Прорисовка в сериале отличная, как и опенинг.

Дата выхода Магия и мускулы 3 сезон

История получилась крайне простой, но, несмотря на это, получила высокий рейтинг. Вряд ли она приглянется поклонникам «Тетради смерти» или «Монстра», но творение очень достойное. Путем комедийных ситуаций зрителям преподносится суровый сюжет о дискриминации – людей, не обладающих магией, в этом мире преследуют… Глядя на то, как они преодолевают трудности, начинаешь верить и в собственную мощь! Дата выхода 3 сезона «Магия и мускулы» запланирована на 12 апреля 2025 года.

Магия и мускулы 3 сезон дата выхода серий

Название Серии Дата выхода Магия и мускулы 3 сезон 12 12 апреля 2025 года

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Магия и мускулы 3 сезон трейлер

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